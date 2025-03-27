寒冷前線通過 北海道東部の〈低気圧〉から延びる寒冷前線が、２８日（金）に関東地方を通過します。関東地方は２８日（金）朝を中心に〈雨〉が降り、その後「寒気」が流れ込んでくるため、２９日（土）３０日（日）には〈雪〉が降る所があるでしょう。 《》は画像で掲載しています。 この前線の北側には〈冬の空気〉、南側には〈初夏の空気〉があります。２８日（金）は前線南側の〈初夏の空気〉に覆われて高めの気温です。