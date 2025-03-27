2025年3月28日（金）から30日（日）の3日間、Kアリーナ横浜にて開催されるグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』がABEMAにて国内独占・無料生放送される。29日（土）のDAY2に出演する、グローバルボーイズグループ・n.SSignにステージへの意気込みや、今年1月にデビュー後初の音楽番組1位を獲得したときの気持ちなどをインタビューした。【映像】「マイナビ presents The Performance」