盟和産業がこの日の取引終了後、保有する投資有価証券の一部を売却したのに伴い、２５年３月期決算に投資有価証券売却益約１億６４００万円を特別利益として計上すると発表した。なお、通期業績に与える影響は他の要因も含めて精査中としている。 出所：MINKABU PRESS