サガン鳥栖は27日、セレッソ大阪のMF松本凪生(23)を期限付き移籍で獲得したことを発表した。2020シーズンにトップ昇格を果たした松本だが、21シーズンからはレンタル移籍先で出場機会を掴んでいった。24シーズンはモンテディオ山形に所属し、今シーズンから5年ぶりにC大阪に帰還。しかしここまで出場機会を得られなかった。C大阪の公式サイトを通じ、松本は「この度、サガン鳥栖に期限付き移籍することになりました。なかな