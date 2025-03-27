総合格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手で、“濱の狂犬”と呼ばれる元アウトサイダーの黒石高大が２６日、自身のインスタグラムを更新。セラミックコーティングを施した愛車のテスラを公開した。「黒がくすんでて小傷だらけだったのが感動レベルで輝きだしたガラスボディーホイール内装全部コーティングしてもらって大満足これで