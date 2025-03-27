2KおよびFiraxis Gamesより発売中の『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』（PC／PS5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch／PS4／Xbox One）の遊び方を解説する動画（初心者編）が、2K Japan公式YouTubeチャンネルにて公開された。【動画】かわいいシヴ犬が「シヴVII」の魅力を解説本シリーズは、歴史に名を残す指導者から1人を選んで国家を築き、「軍事」「文化」などさまざまな戦略の中からどう生き残るかを競うストラ