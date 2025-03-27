「男子校ノリ」は共学出身者には分からない!? 女子の目を気にしない、男子だけの学校生活の実態とは？『男子校の生態3』を無料で読む『男子校の生態』（1〜3巻）は、平成の世で広島の男子校に中学高校6年間通っていたコンテくんの日常を、ゆるっと描いたエッセイ漫画です。ここでは、個性派男子校生たちが勢ぞろい。みんなに愛され姫ポジション、男子校ノリの塊、老け顔で背が高い物理部、こじらせ型。毎日みんな楽しく、毎