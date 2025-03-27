イギリスを代表するスパイ映画「007」シリーズ。米AmazonMGMスタジオがクリエイティブ権を獲得したことを受け、シリーズの舵を取るプロデューサーが正式に発表された。【写真】次のボンドは誰？ 候補に挙がった俳優・女優Varietyによると、この度発表されたのは、エイミー・パスカルとデヴィッド・ハイマンの2人。それぞれの制作会社、Pascal PicturesとHeyday Filmsを通じて共同で制作を手掛ける。AmazonMGMスタジオ映画部門