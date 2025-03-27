池松壮亮が主演するNHKスペシャル終戦80年ドラマ『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』の制作が決まった。NHK総合にて前・後編で8月の放送を予定している。【写真】池松壮亮、コロナ禍に出会った原作に惹かれ石井裕也監督に映画化直訴「これは私たち自身の問題」本作は、猪瀬直樹のロングセラー・ノンフィクション『昭和16年夏の敗戦』を原案に、命をめぐる“頭脳と心の闘い”を描く人間ドラマ。主人公・宇治田洋一（研究