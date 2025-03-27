キム・セロンさんの遺族が故人と俳優キム・スヒョンのカカオトークでの対話を公開しながら、これ以上の真実攻防は望まないと明らかにした。２７日午後に遺族の代理人が記者会見を行った。会見には遺族に代わりプ・ジソク弁護士とユーチューブチャンネル「カロセロ研究所」のキム・セウィ代表が出た。遺族側は故人が１７歳だった２０１６年にキム・スヒョンと交わした対話だとしてカカオトークの対話を公開した。これによると、撮影