元フジテレビアナウンサーの渡邊渚さんが２６日、自身のインスタグラムを更新。ファッションブランド「ＡＮＮＡＳＵＩ」とコラボしたことを報告。ファッショナブルな姿を公開した。 【写真】素敵な笑顔で衣装もお似合いです！ 「ＡＮＮＡＳＵＩとコラボさせていただきました！」と投稿。「２０２５ｒｅｓｏｒｔｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ服もメイクもＡＮＮＡＳＵＩに染まりました！」と記し、胸元がシー