「これはスタンドアローン（自社単独）に舵を切ったという明確な意思表示だ」【画像】カリフォルニア州出身の日米ハーフ、セブン初の外国人トップとなるデイカス氏セブン＆アイ・ホールディングス（セブン）の元幹部は今回の人事をこう評する。同社の井阪輶一社長（67）が退任し、取締役会議長のスティーブン・ヘイズ・デイカス氏（64）が新社長となる。◆◆◆非上場化（MBO）計画が頓挫3月3日午前に日経新聞がこの人事