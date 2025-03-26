Hulu（フールー）で2025年3月末から夏に配信開始となる海外ドラマを一挙にご紹介。Huluで2025年3〜4月に配信予定の海外ドラマ『シェトランド 離島の殺人捜査官』シーズン5〜6 3月27日（木）から配信スコットランドの地方行政区画の一つであるシェトランド島。小さなコミュニティで起こる事件を捜査し、ジミー・ペレス警部補と彼のチームが解決に導いていく。『赤毛探偵ルビー』3月29日（土）から配信テレビ局で生活情報ニュースを