今季、Uリーグ（韓国大学リーグ）の漢陽（ハニャン）大からKリーグ2（韓国2部）の仁川ユナイテッドに入団した日本人FW西条翔太が、今月23日に行われたコリアカップ（コリア杯）2回戦の春川市民FC戦の後半から途中出場し、プロデビューを果たした。2006年生まれの西条は大阪の桃山学院高を卒業後、2024年に韓国の漢陽大へ進学。昨季のUリーグでは192cmの圧倒的な高さを生かして躍動し、14試合6得点を記録した。コリア杯2回戦の後半