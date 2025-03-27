SRSホールディングスが国内198店舗を展開する和食レストラン「和食さと」は、3月27日から全店で『本鮪フェア』を開催している。赤身の旨みが魅力の「地中海産本鮪」を主役にした3種類の和膳をメインに、「本鮪お造り」「本鮪のねばとろサラダ」などの単品メニューも取りそろえる。販売期間は5月21日まで。【あわせて読みたい】スシロー、半額の1貫180円「特ネタ大とろ」登場、サクラマスや本ズワイ蟹も、3月24日から開催『春得祭