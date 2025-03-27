女優の佐々木希が27日、東京・渋谷のNHKで行われた『週刊情報チャージ！チルシル』(4月5日スタート、総合 毎週土曜9:00〜9:30)の取材会に、モデルのみちょぱこと池田美優らとともに出席した。『週刊情報チャージ！チルシル』取材会に出席した佐々木希同番組は、世の中のことを楽しく学べる子供向けニュース番組。取材会には、MCのニュースモンスター「ちるる」の声を務める池田美優、子供たちと一緒にニュースについて考える佐々木