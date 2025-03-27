28日（金）は低気圧や前線の影響で全国的に雨の降りやすい天気となり、午前中は雷を伴う所もあるでしょう。午後になると次第に雨の止む所が多くなる見込みです。この時季としては暖かい空気が入ってくるため平年より気温の高い所が多くなり、関東では25℃以上の夏日になる所も多くなりそうです。湿度が高く蒸し暑くなりそうですので、こまめな水分補給を心がけると良いでしょう。29日（土）以降は寒気が流入し、全国的に一気に気温