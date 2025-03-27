「ウエスタン、オリックス０−３阪神」（２７日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲）阪神が完封勝利を収めた。先発のデュプランティエは４回２／３を投げ、１安打無失点。打線は九回に中川から今年１号の特大アーチが飛び出した。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−デュプランティエが先発し、好投した。「この前ＳＧＬも投げたけど、今日も素晴らしいスピードね。変化球のキレも良かったし。問題なくいい調整で