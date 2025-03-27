2025年、最も注目を集める若手俳優チュ・ヨンウに再び主演のオファーだ。【画像】ゲイタレントも絶賛のチュ・ヨンウ「逸材」3月27日、チュ・ヨンウの所属事務所関係者が本サイト提携メディア『OSEN』に伝えたところによると、チュ・ヨンウはイ・ジョンヒョ監督が演出を務める予定の新作『ロングバケーション』（原題）の主演オファーを受け、検討している。ここ最近、時代劇『オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-』やNetflixオリ