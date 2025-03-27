フォーリンラブ バービーさんのFRaUweb連載「本音の置き場所」第63回では、2024年夏に第一子を出産をバービーさんが、産前〜産後に受けていた行政の子育て支援サービスにまつわる本音を綴っていただいています。出産して初めてたくさんの行政サービスがあることを知り、利用してみてそのありがたさを感じつつ、自身の友人を含めて意外と利用していない人が多いことに気づき、前編【産後、１週間の出張に行ったバービーが母親から受