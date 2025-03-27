金曜夜6時55分からは、「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」【春の3時間スペシャル！】を放送。「テレ東プラス」では、3月14日（金）に放送された「開かずの金庫を開けろ！」をプレイバックします。【動画】から大量の現金が出た！ 番組史上初のアンティーク金庫リポーターの別府ともひこ（エイトブリッジ）がやって来たのは、香川・三豊市。依頼主は、アンティークショップ「IWARE」の伊藤さん。こちらのお店では、