立憲民主党と国民民主党、両党を支援する連合は憲法やエネルギーなど5分野の基本政策をめぐり、共同文書のとりまとめに向けた最終調整に入った。両党で考え方に開きがある原発政策などは具体的な表現を避け、玉虫色の合意にとどめた。【画像】維新vs.国民民主、続く応酬夏の参院選控え、「泥仕合」の様相共同文書は「共有する考え方」と題し、?憲法?外交・安全保障?経済?エネルギー?多様性――で構成。近く文書を公表する。