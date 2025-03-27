日本を代表する作詞家の松本隆さんが、サカナクションのライブを鑑賞したことを自身のX（@takashi_mtmt）で報告。ボーカルの山口一郎さんと力強く握手を交わしたり、嬉しそうなメンバーに囲まれたりしている様子などを投稿し、双方のファンから大きな反響が寄せられています。【写真】松本隆さんとの握手で喜びを抑え切れない山口一郎さん現在、ホールツアー「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」を開催中のサカナクション。松本さんは