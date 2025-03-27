香川県丸亀市は、市民を対象にキャッシュレス決済サービス「PayPay」を活用したプレミアム率40%のデジタル商品券を7月に販売すると明らかにしました。 【写真を見る】丸亀市でPayPay活用デジタル商品券「7000円分を1口5000円で販売」物価高騰の影響を受ける市民や事業者を支援【香川】 物価高騰の影響を受ける市民や事業者を支援しようというもので、スマートフォンアプリ「PayPay」を活用したプレミアム付デジタル