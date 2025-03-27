ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』初のスマホアプリ『ちいかわぽけっと』が、3月27日（木）に、日本および韓国、台湾、香港、マカオ、タイ、そしてアメリカを含む世界43の国と地域で正式サービスを開始した。3月26日（水）から開始した事前ダウンロードでは4ヵ国で無料ランキング1位を獲得するなど、サービス開始前から世界中のファンの注目を集めていた。【動画】動くちいかわたちがかわいい『ちいかわぽけっと』遊び方を3分