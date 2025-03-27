28日の日本ハムとの開幕戦（ベルーナドーム）でプロ初スタメンが確実視される西武のドラフト2位ルーキー、渡部聖弥外野手（22）が27日、全体練習後に意気込みを口にした。「5番・左翼」でのデビューが濃厚で「正直うれしい。でも、喜びよりこれがスタートだという思いの方が大きい。チームにどう貢献していけるか、これからが勝負と思って前を見据えています」と気を引き締めた。オープン戦は14試合に出場してチーム2位の6打点