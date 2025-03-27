ラグビーの全国高校選抜大会は27日、埼玉県熊谷市の熊谷ラグビー場で準々決勝があり、東福岡が24―17で大阪桐蔭に逆転勝ちした。佐賀工は御所実（奈良）と10―10で試合を終え、トライ数の差で御所実が準決勝に進んだ。桐蔭学園と東海大相模の神奈川対決は、桐蔭学園が43―17で快勝。京都成章と京都工学院の京都対決は、京都成章が34―24で制した。29日の準決勝は東福岡と京都成章、御所実と桐蔭学園がそれぞれ対戦する。