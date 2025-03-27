【ソウル聯合ニュース】ロシアのタス通信は２７日、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）の年内訪ロに向けた準備が進められていると報じた。ロシアのルデンコ外務次官が明らかにした。ラブロフ外相の平壌訪問を準備しているという。著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止