27日午後3時45分ごろ、東京都千代田区神田小川町3丁目にある5階建てビルの解体工事現場で、作業員が一酸化炭素（CO）中毒になったと通報があった。東京消防庁によると複数人が搬送され、40代の男性が意識不明の状態だという。