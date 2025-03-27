日本各地で山火事が発生し、鎮火のめどが立たぬ中、韓国でも２１日より慶尚南道（キョンサンナムド）山清（サンチョン）、慶尚北道（キョンサンブクト）義城（ウィソン）、蔚山（ウルサン）蔚州（ウルチュ）などで、同時多発的に火災が発生。現在も広がりを見せており、史上最悪の山火事記録を更新していると２６日、現地メディアが一斉に報じた。その後、歌手で女優のＩＵ（アイユー）やＮＣＴのヘチャンなど、多くの芸能人が