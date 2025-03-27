大阪市で2018年に市立中学1年の男子生徒（当時12）が転落死したことを巡り、両親がいじめを防ぐ義務を怠ったとして市や担任らに計3800万円の賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁（土井文美裁判長）は27日、市に110万円の賠償を命じた。担任の対応を違法としつつ、公務員の個人責任を認めない判例をもとに、賠償責任は市が負うとした。【写真】「傷つけるから」だけじゃない悪口の「悪さ」はどこにあるのか判決によると、男子