OKANは3月25日、「小1の壁」に関する調査の結果を発表した。調査は2025年2月21日〜2月25日、小学校低学年の子どもを持つ働く女性515名を対象にインターネットで行われた。回答者属性○「小1の壁」認知度は84.7%「小1の壁」について子どもの小学校入学を期に仕事と育児の両立が難しくなることを指す「小1の壁」という言葉を「知っている」と回答した人は84.7%で、「小1の壁」という言葉は小学生の子どもを持つ働く女性の間で広く認