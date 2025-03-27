元フジテレビアナウンサーの長谷川豊氏が２７日、Ｘを更新し、日枝久氏がフジ・メディア・ホールディングスとフジテレビの取締役相談役から退任することに言及した。長谷川氏は「僕は日枝さんが『社長』として最後に採用した男性アナウンサーだったそうで（２０００年は女性３人だったしね）。ニューヨークで朝までキャバクラでカラオケやりながら笑いあったことは楽しい思い出です。フジテレビ黄金期を鹿内さんとともに築いた