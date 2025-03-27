大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日13時～15時30分）、3月27日の放送にお笑いトリオのグランジ（遠山大輔、大、五明拓弥）が出演。今年で結成20周年を迎える3人が、現在の活動について語った。 大竹まこと「（現在は）それぞれ別のところで活動しているんだろう？」 遠山大輔「僕はもう15年ぐらい1人でラジオを。半蔵門（TOKYO FM）のほうで