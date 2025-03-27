平田オリザさん（劇作家・演出家）のラジオ番組（ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』）に、照明家で豊岡ミリオン座の館長を務める井坂浩さんが出演。兵庫県豊岡市に移住した経緯や地域コミュニティとの関係構築、歴史ある建物をいかしながら新しい文化施設として再生させる取り組みについて語った。井坂浩さん©️トモカネアヤカ井坂さんは、茨城県那珂市出身。平田オリザさん率いる劇団『青年団』では照明家とし