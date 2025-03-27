不二家とアウトドアブランド「OUTDOOR PRODUCTS（アウトドアプロダクツ）」がコラボレーションし、マスコットキャラクターの“ペコちゃん”が描かれたアイテムを、3月28日（金）から全国の不二家洋菓子店とレストランで発売する。「デイパック」（1万780円）サイズ ： 約幅31cm×高さ42cm×奥行き13cm定番の「デイパック」（1万780円）は、ブラックの生地にいろいろな表情のペコちゃんがプリントされた総柄デザインで、表面に