九州電力送配電によると、雷の影響で鹿児島県内では停電が発生している地域があります。 枕崎市では、午後３時ごろから塩屋北町、塩屋南町、火之神町の合わせておよそ３００戸で停電が続いています。午後４時１５分現在も復旧していません。 九州電力送配電では、設備の被害状況を確認後、順次復旧作業を行うとしていて、復旧見込みは27日午後6時ごろとしています。 停電の発生状況は、九州電力送配電のホームペー