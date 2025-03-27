いまSNSなどで話題になっているのが、無印良品のケア用品です。スキンケアからヘアケアまで、主婦目線でピックアップしたおすすめアイテム3選を紹介。ちょうど3月末まで無印良品週間ということもあり、ここでチェックしておきたいもの。実際に筆者が使ってみた感想をつづります！◆「発酵導入美容液」まずはSNSでもバズっている「発酵導入美容液」。水を一切使用せずに配合成分の65％以上が米ぬか発酵液でできた美容液とのこと