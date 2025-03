ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55、パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜〜火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜〜金曜)3月24日(月)の放送は、高校3年生の“高校生活でやり残したこと”をサポートする企画「卒業ドライブ 〜3月の車内ホームルーム〜 Supported by TOY