桜が開花し始めた。春の訪れとともにプロ野球が28日に開幕する。阿部慎之助監督率いる巨人は昨季、4年ぶりのリーグ制覇を達成したが、日本シリーズ進出を逃した。その悔しさを糧に果たしてリーグ2連覇なるか、2012年以来の日本一の座に就けるのか。今年第1回目の今コラムはその巨人を中心に今季を展望し、併せてセ・パ両リーグの順位争いを記したい。【写真】過去34年の「最多V監督」は誰？菅野の抜けた穴を投手陣全体でカバー