26日、静岡地方気象台が桜の開花を発表。連日夏日を記録するなど初夏の陽気が続き、静岡県内各地でソメイヨシノが咲き進んでいます。静岡市の「駿府城公園」で、26日、ソメイヨシノが一斉に開花。27日、「再び駿府城公園」を訪れると。（杉本 汐音 記者）「連日の暖かさで、駿府城公園のソメイヨシノはきのうよりもさらに咲き進んでいます」26日よりも、さらに花が咲き、早くも4分咲きから5分咲きで見ごろ間近となっているところも