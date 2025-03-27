福岡県は27日、県内198カ所の定点医療機関から報告された17〜23日の新型コロナウイルスの感染者数が、前週比0・75倍の512人だったと発表した。7週連続で減り、1医療機関当たりは2・60人だった。インフルエンザの感染者数は前週比0・78倍の306人。4週ぶりに減り、1医療機関当たりは1・55人だった。（河合仁志）