27日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日清算値比390円安の3万7410円で取引を終えた。出来高は4万6735枚だった。この日の日経平均株価の現物終値3万7799.97円に対しては389.97円安。 株探ニュース