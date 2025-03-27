27日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年6月限は前日清算値比2.5ポイント安の1713ポイントで取引を終えた。出来高は876枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1731.18ポイントに対しては18.18ポイント安。 株探ニュース