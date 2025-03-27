女優の麻生久美子（46）のマネジャーによるインスタグラムが27日に更新され、NHK連続テレビ小説「おむすび」のオフショットが公開された。この日最終回を迎えた「おむすび」。麻生は、女優・橋本環奈が演じるヒロイン・米田結の母・愛子役を務めた。麻生のマネジャーは「朝ドラおむすびのオフショットギャルに扮した愛子さん」とつづり、濃いアイメークにロングの金髪をなびかせる麻生の写真を公開。「初ギャルのあそーさ