福岡空港を運営する福岡国際空港（FIAC）は3月27日、機能強化に向けた工事が進められている国際線ターミナルビルの北側拡張エリアを報道関係者に公開した。28日に全面開業する。1999年に開業した国際線ターミナルビルは、旅客数の増加に伴って施設の狭隘化や機能不足が課題となっていたことから、2022年5月から拡張工事に着手。2023年12月に出発エリアの北側コンコースを延伸し、旅客搭乗橋（PBB）を6基から12基に増設した。また、