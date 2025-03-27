巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（53）が、自身のYouTube「元木大介チャンネル」を更新。古巣・巨人の開幕オーダーを予想した。「個人的な意見ですって書いておいてね」と前置きして発表。丸佳浩の負傷離脱で予想オーダーは次の通りになった。1番・中堅オコエ瑠偉2番・左翼ヘルナンデス3番・二塁吉川尚輝4番・一塁岡本和真5番・右翼キャベッジ6番・三塁坂本勇人7番・遊撃門脇誠8番・