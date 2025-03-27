元タレント中居正広氏と女性とのトラブルに端を発するフジテレビの問題で、親会社のフジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）は２７日、フジとフジＨＤの日枝久取締役相談役が退任する人事を発表した。ＨＤで代表取締役社長を務めていた金光修氏が取締役会長に就任。フジテレビの清水賢治社長が、ＨＤでも代表取締役社長を務めることとなった。ＨＤの公式サイトに「代表取締役の異動並びに当社及びフジテレビの役員体制の変