西武は27日、開幕戦となる28日の日本ハム戦から武内夏暉投手など新たに8選手のプロデュースグルメ商品を発売すると発表した。新商品は渡辺が学生時代にハンバーグロコモコ丼をよく食堂で食べていたことから「渡辺勇太朗のごちそうロコモコ丼。佐藤隼はさまざまな具材、マヨネーズを使用した丼が好きということから「佐藤隼輔のマヨチャーシュービビン丼」。武内は、カマンベールチーズとチェダーチーズの2種のチーズを使用した