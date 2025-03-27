【ソフィア・F・シャーリング チアリーダーVer.】 受注期間：3月27日～5月21日 2026年1月 発売予定 価格：28,800円 ファット・カンパニーは、フィギュア「ソフィア・F・シャーリング チアリーダーVer.」を2026年1月に発売する。受注期間は5月21日まで。価格は28,800円。 本製品は、イラストレータ&#12540